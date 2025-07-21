Хмельницький оголосив про підписання захисника

Вищоліговий БК Хмельницький оголосив про підписання Миколи Бачуріна та продовження контракту з Максимом Гулею.

Про це пише ФБУ.

Захисник Микола Бачурін минулий сезон провів у складі ДіДіБао, в 17 матчах набирав 7.7 очка, 3.2 підбирання та 2.0 передачі. Також він виступав за Дніпро та Політехніку-Галичину

"Микола – універсальний гравець із розумінням гри, сильною фізикою та великим бажанням перемог. Його приєднання – це важливе підсилення для нашої команди", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, клуб продовжив співпрацю із Максимом Гулею. В минулому сезоні у Вищій лізі набирав 10.5 очка, 4.2 підбирання, 1.3 передачі в 24 матчах.

Раніше уклав нові угоди з Дмитром Качановим та Олександром Бартоломеєвим.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Вищої ліги Хмельницький посів четверте місце, поступившись Самбору у матчі за бронзу.