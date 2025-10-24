Тренерка БК Хмельницький Ганна Шликова увійшла до тренерського штабу збірної України з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

У штабі Євгена Мурзіна продовжить працювати Інна Кочубей, а ось Олена Огороднікова залишила свою посаду через участь у дефолімпіаді з баскетболу.

Це не перший виклик Шликової до лав національної команди цього року – влітку тренерка допомагала готуватись до чемпіонату Європи зібрній України U-18, яка посіла на турнірі підсумкове 16 місце.

Нагадаємо, жіноча збірна України в листопаді стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Українська збірна потрапила до групи E, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Раніше повідомлялось, що лідерка збірної України вибула до кінця сезону через важку травму.