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Хмельницький підписав американського центрового, який ставав чемпіоном NCAA

Олексій Мурзак — 23 вересня 2026, 22:51
Хмельницький підписав американського центрового, який ставав чемпіоном NCAA
Зак Лавдей
БК Хмельницький

БК Хмельницький оголосив про підписання американського центрового Зака Лавдея.

Про перехід клуб повідомив в Інстаграм. 

Зріст новачка команди – 213 см. Термін угоди розрахований на сезон-2026/27. 

Лавдей виступав за університетські команди Бейлор і Семфорд. У складі Бейлора він був учасником чемпіонського сезону NCAA 2020/21.

Минулого сезону за Університет Чарлстона центровий у середньому за гру набирав 8,8 очка, робив 5,5 підбирання та 1,5 блокшота.

Напередодні іспанська Басконія достроково розірвала контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який приєднався до команди лише у вересні.

БК Хмельницький

БК Хмельницький

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