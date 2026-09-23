Хмельницький підписав американського центрового, який ставав чемпіоном NCAA

БК Хмельницький оголосив про підписання американського центрового Зака Лавдея.

Про перехід клуб повідомив в Інстаграм.

Зріст новачка команди – 213 см. Термін угоди розрахований на сезон-2026/27.

Лавдей виступав за університетські команди Бейлор і Семфорд. У складі Бейлора він був учасником чемпіонського сезону NCAA 2020/21.

Минулого сезону за Університет Чарлстона центровий у середньому за гру набирав 8,8 очка, робив 5,5 підбирання та 1,5 блокшота.

Напередодні іспанська Басконія достроково розірвала контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який приєднався до команди лише у вересні.