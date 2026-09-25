Дебютант Суперліги підписав третього американця

БК Хмельницький оголосив про підписання американського захисника Лукмана Ланді перед новим сезоном.

Про це повідомила пресслужба дебютанта Суперліги.

Сторони уклали угоду на сезон-2026/27.

Раніше баскетболіст виступав за університет Бредлі у США. Згодом він грав за Раднічки в Сербії, Ферраровін в Італії, Дефенс у Боснії і Герцеговині та Кенія Портс Ауторіті в Кенії.

У складі кенійської команди Ланді брав участь у кваліфікації Basketball Africa League. У матчах кваліфікації Лукман набирав у середньому 12 очок, 3,3 підбирання, 2,3 асиста.

Напередодні Хмельницький підписав ще двох американських гравців: форварда Деріка Ньютона та центрового Зака Лавдея.