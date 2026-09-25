Дебютант Суперліги підписав третього американця
Лукман Ланді
БК Хмельницький
БК Хмельницький оголосив про підписання американського захисника Лукмана Ланді перед новим сезоном.
Про це повідомила пресслужба дебютанта Суперліги.
Сторони уклали угоду на сезон-2026/27.
Раніше баскетболіст виступав за університет Бредлі у США. Згодом він грав за Раднічки в Сербії, Ферраровін в Італії, Дефенс у Боснії і Герцеговині та Кенія Портс Ауторіті в Кенії.
У складі кенійської команди Ланді брав участь у кваліфікації Basketball Africa League. У матчах кваліфікації Лукман набирав у середньому 12 очок, 3,3 підбирання, 2,3 асиста.
Напередодні Хмельницький підписав ще двох американських гравців: форварда Деріка Ньютона та центрового Зака Лавдея.