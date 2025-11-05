Гравець збірної Італії 10 днів пробув у комі. Він бореться з онокологічним захворюванням

Баскетболіст збірної Італії Акілле Полонара 10 днів пробув у комі. Він проходив лікування мієлоїдного лейкозу.

Про це повідомляє Sportando.it. Деталі додає Krepsinis.net.

Еріка Дуфано, дружина гравця, повідомила кілька тижнів тому журналісту Ніколо Де Девітісу, що форварду стало погано в лікарні.

За її словами, баскетболіст переніс планове втручання наприкінці вересня, але менш ніж через місяць стан Акілле погіршився. У нього утворився тромб.

Італієць пролежав у комі 10 днів, хоча на той час його вже планували виписати з лікарні. Однак ситуація стабілізувалася та покращується.

Акілле може покидати територію лікарні. Зокрема, нещодавно відвідав день народження доньки, якій виповнилося 5 років.

Для нього це не перші проблеми зі здоров'ям. Кілька років тому він був кілька місяців поза грою, оскільки проходив хіміотерапію від раку яєчок.

Нещодавно 33-річний баскетболіст зізнавася, що думав про самогубство через свої проблеми зі здоров'ям.

Влітку він підписав конетракт із клубом Сассарі. Також грав за Варезе, Реджану, Басконію, Фенербахче, Анадолу Ефес і Жальгіріс.