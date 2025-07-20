Я віддав за вас нирку, а ви мене кинули, – гравець збірної Сербії не поїде на Євробаскет-2025

Форвард боснійського Ігокеа Боріса Шиманич виступив із критикою Федерації баскетболу Сербії через його невиклик до лав збірної на Євробаскет-2025.

Про це повідомляє BasketNews.

Шиманич не грав за збірну Сербії з чемпіонату світу 2023 року, де він став учасником травматичного інциденту.

Під час матчу проти Південного Судану 27-річний серб отримав удар ліктем в бік. Це призвело до того, що баскетболіст втратив ліву нирку. Після цього він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повернувся, підписавши контракт з Ігокеа.

Шиманич сподівався, що його викличуть на чемпіонат Європи-2025, проте його імені не було в розширеній заявці збірної, що гравця дуже розлютило.

"Дякую, Сербія, я віддав тобі свою нирку, честь і радість, а ти подарувала мені приниження, смуток і горе", – написав Боріса у соцмережах.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі.

Сербія гратиме у Ризі в групі А разом із Португалією, Естонією, Латвією, Туреччиною та Чехією.

Раніше форвард Віртуса та збірної Італії Акілле Полонара поділився подробицями того, як він дізнався про те, що в нього мієлоїдна лейкемія.