Гравець Шарлотт вилетів до кінця сезону через тяжку травму
Грант Вільямс
НБА
Шарлотт Горнетс більше не зможуть розраховувати на Гранта Вільямса в цьому сезоні.
Про втрату команди повідомляє сайт НБА.
"Шершні" оголосили, що 25-річний форвард зазнав тяжкої травми, а саме розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна.
Через це нинішній сезон НБА для баскетболіста достроково завершився.
Вільямс травмувався у четвертій чверті матчу проти Мілуокі (119:125) у моменті, коли він проривався під кільце.
Ту гру він закінчив з лінією у 8 очок, 7 підбирань та 2 передачі.
Нагадаємо, що у матчі з Мілуокі одноклубник Гранта ВІльямся ЛаМело Болл встановив рекорд кар'єри, провівши свою найрезультативнішу гру.