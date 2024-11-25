Гравець Шарлотт вилетів до кінця сезону через тяжку травму

Шарлотт Горнетс більше не зможуть розраховувати на Гранта Вільямса в цьому сезоні.

Про втрату команди повідомляє сайт НБА.

"Шершні" оголосили, що 25-річний форвард зазнав тяжкої травми, а саме розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Через це нинішній сезон НБА для баскетболіста достроково завершився.

OFFICIAL: MRI results on forward Grant Williams revealed a preliminary diagnosis of an anterior cruciate ligament (ACL) tear in his right knee. — Charlotte Hornets (@hornets) November 24, 2024

Вільямс травмувався у четвертій чверті матчу проти Мілуокі (119:125) у моменті, коли він проривався під кільце.

Ту гру він закінчив з лінією у 8 очок, 7 підбирань та 2 передачі.

Нагадаємо, що у матчі з Мілуокі одноклубник Гранта ВІльямся ЛаМело Болл встановив рекорд кар'єри, провівши свою найрезультативнішу гру.