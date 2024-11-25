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Гравець Шарлотт вилетів до кінця сезону через тяжку травму

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 09:27
Гравець Шарлотт вилетів до кінця сезону через тяжку травму
Грант Вільямс
НБА

Шарлотт Горнетс більше не зможуть розраховувати на Гранта Вільямса в цьому сезоні.

Про втрату команди повідомляє сайт НБА.

"Шершні" оголосили, що 25-річний форвард зазнав тяжкої травми, а саме розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Через це нинішній сезон НБА для баскетболіста достроково завершився.

Вільямс травмувався у четвертій чверті матчу проти Мілуокі (119:125) у моменті, коли він проривався під кільце.

Ту гру він закінчив з лінією у 8 очок, 7 підбирань та 2 передачі.

Нагадаємо, що у матчі з Мілуокі одноклубник Гранта ВІльямся ЛаМело Болл встановив рекорд кар'єри, провівши свою найрезультативнішу гру.

Шарлотт

Шарлотт

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