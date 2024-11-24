Рекорд з присмаком поразки: ЛаМело Болл провів найрезультативніший матч у своїй кар'єрі

Розігруючий Шарлотт Горнетс ЛаМело Болл встановив рекорд результативності своєї кар'єри.

Про це повідомляє ESPN.

23-річний баскетболіст став найрезультативнішим гравцем матчу з Мілуокі (119:125), набравши 50 очок, 5 підбирань та 10 передач.

Ці 50 очок стали для Болла найкращим показником у кар'єрі, раніше він ніколи не набирав стільки очок в одній грі НБА.

Більше того, ЛаМело став третім наймолодшим грвцем в історії ліги, та першим взагалі в історії Шарлотт, кому вдалося назбирати 50+ очок та 10+ асистів.

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Брендон Міллер також додав 32 очки у цій грі, що допомогло йому та Боллу стати четвертим наймолодшим дуетом (23 роки та молодше) в історії НБА, який набирав по 30+ очок у двох іграх поспіль.

Це був перший подібний випадок з 2012 року, коли таким відзначилися Кевін Дюрант та Расселл Вестбрук у складі Оклахоми.

У цьому сезоні ЛаМело Болл зіграв у 15 матчах, у яких набирав у середньому 28,9 очка, 4,9 підбирань та 6,7 передач.