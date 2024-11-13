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Немає виправдань: Споельстра вибачився за свою помилку з тайм-аутом у грі з Детройтом

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 12:21
Немає виправдань: Споельстра вибачився за свою помилку з тайм-аутом у грі з Детройтом
Ерік Споельстра
BasketNews

Головний тренер Маямі Ерік Споельстра вибачився за помилку, яку він допустив у матчі Кубка НБА з Детройтом, через що його команда програла в овертаймі 121:123.

Про це повідомляє BasketNews.

За 1 секунду до кінця овертайму бігмен Пістонс Джейлен Дюрен зрівняв рахунок, одразу після чого Споельстра взяв тайм-аут.

Але проблема полягала в тому, що Хіт вже не мали тайм-аутів. А тому суддя дав тренеру технічний фол, який реалізував Малік Бізлі.

"Наприкінці я зробив серйозну ментальну помилку. Це моя провина. Я відчуваю себе жахливо через це. Цьому немає жодного виправдання. Я в лізі вже 17 років.

Коли ми говорили про це, я знав, що у нас більше немає тайм-аутів. Я просто був емоційним і реагував на останній момент Я просто зробив жахливу помилку", – сказав тренер.

Раніше стало відомо, що зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум хоче фінансово допомогти жіночій команді, яка може з'явитися в ЖНБА до 2028 року.

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