Немає виправдань: Споельстра вибачився за свою помилку з тайм-аутом у грі з Детройтом
Головний тренер Маямі Ерік Споельстра вибачився за помилку, яку він допустив у матчі Кубка НБА з Детройтом, через що його команда програла в овертаймі 121:123.
Про це повідомляє BasketNews.
За 1 секунду до кінця овертайму бігмен Пістонс Джейлен Дюрен зрівняв рахунок, одразу після чого Споельстра взяв тайм-аут.
Але проблема полягала в тому, що Хіт вже не мали тайм-аутів. А тому суддя дав тренеру технічний фол, який реалізував Малік Бізлі.
"Наприкінці я зробив серйозну ментальну помилку. Це моя провина. Я відчуваю себе жахливо через це. Цьому немає жодного виправдання. Я в лізі вже 17 років.
Коли ми говорили про це, я знав, що у нас більше немає тайм-аутів. Я просто був емоційним і реагував на останній момент Я просто зробив жахливу помилку", – сказав тренер.
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