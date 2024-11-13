Немає виправдань: Споельстра вибачився за свою помилку з тайм-аутом у грі з Детройтом

Головний тренер Маямі Ерік Споельстра вибачився за помилку, яку він допустив у матчі Кубка НБА з Детройтом, через що його команда програла в овертаймі 121:123.

Про це повідомляє BasketNews.

За 1 секунду до кінця овертайму бігмен Пістонс Джейлен Дюрен зрівняв рахунок, одразу після чого Споельстра взяв тайм-аут.

Але проблема полягала в тому, що Хіт вже не мали тайм-аутів. А тому суддя дав тренеру технічний фол, який реалізував Малік Бізлі.

A complete, uncharacteristic meltdown from Heat Head Coach Erik Spoelstra.



First: he gets burned by Detroit’s ATO.



Second: he calls a timeout in frustration, but he doesnt have any left. So he’s assessed a technical foul. Pistons take the lead at the line.



Third: tries to sub… pic.twitter.com/wCtAmMFPjZ — Rob Perez (@WorldWideWob) November 13, 2024

"Наприкінці я зробив серйозну ментальну помилку. Це моя провина. Я відчуваю себе жахливо через це. Цьому немає жодного виправдання. Я в лізі вже 17 років. Коли ми говорили про це, я знав, що у нас більше немає тайм-аутів. Я просто був емоційним і реагував на останній момент Я просто зробив жахливу помилку", – сказав тренер.

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