Зірка Бостона планує інвестувати в нову жіночу баскетбольну команду рідного міста

Зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум збирається фінансово допомогти баскетбольній жіночій команді рідного Сент-Луїсу, яка може з'явитися в ЖНБА до 2028 року.

Про це повідомляє BasketNews.

Він може стати першим діючим гравцем НБА, який володітиме часткою у франшизі ЖНБА.

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Наразі в ЖНБА грають 12 команд, але в найближчі два роки до них додадуться ще три франшизи. Голден Стейт Валькірії приєднаються до ліги у 2025 році. Потім у 2026 році дебютують дві команди з Торонто і Портленда.

Комісар ЖНБА Кеті Енгельберт заявила, що ліга буде готова прийняти ще одну команду до 2028 року. Наразі Сент-Луїс є одним з більш ніж десятка кандидатів.