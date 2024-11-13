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Зірка Бостона планує інвестувати в нову жіночу баскетбольну команду рідного міста

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 10:52
Зірка Бостона планує інвестувати в нову жіночу баскетбольну команду рідного міста
Джейсон Тейтум
BasketNews

Зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум збирається фінансово допомогти баскетбольній жіночій команді рідного Сент-Луїсу, яка може з'явитися в ЖНБА до 2028 року.

Про це повідомляє BasketNews.

Він може стати першим діючим гравцем НБА, який володітиме часткою у франшизі ЖНБА.

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Наразі в ЖНБА грають 12 команд, але в найближчі два роки до них додадуться ще три франшизи. Голден Стейт Валькірії приєднаються до ліги у 2025 році. Потім у 2026 році дебютують дві команди з Торонто і Портленда.

Комісар ЖНБА Кеті Енгельберт заявила, що ліга буде готова прийняти ще одну команду до 2028 року. Наразі Сент-Луїс є одним з більш ніж десятка кандидатів.

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