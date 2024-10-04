Форвард збірної України Іван Ткаченко набрав 5 очок у матчі Бундесліги проти Гейдельберга.

Міттльдойчер українця зазнав поразки у поєдинку 3 туру зазнав поразки з рахунком 93:108.

Іван зіграв 11 хвилин, реалізував 1/1 двоочкові, 1/1 триочкові, а також зробив 4 підбирання. У пасиві Ткаченка 1 втрата та 2 фоли.

Міттльдойчер програв третю гру поспіль і з результатом 0-3 займає останнє місце в чемпіонаті Німеччини.