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Ткаченко набрав 5 очок у матчі Бундесліги

Руслан Травкін — 4 жовтня, 09:11
Ткаченко набрав 5 очок у матчі Бундесліги
Іван Ткаченко
Сайт Міттльдойчера syntainics-mbc.de

Форвард збірної України Іван Ткаченко набрав 5 очок у матчі Бундесліги проти Гейдельберга.

Міттльдойчер українця зазнав поразки у поєдинку 3 туру зазнав поразки з рахунком 93:108.

Іван зіграв 11 хвилин, реалізував 1/1 двоочкові, 1/1 триочкові, а також зробив 4 підбирання. У пасиві Ткаченка 1 втрата та 2 фоли.

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Міттльдойчер програв третю гру поспіль і з результатом 0-3 займає останнє місце в чемпіонаті Німеччини.

баскетбол Іван Ткаченко

Іван Ткаченко

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