Баскетбольна Суперліга: кинути виклик Дніпру, зберегти позиції Рівного

У четвер, 3 жовтня, стартує сезон української баскетбольної Суперліги.

Вісім найкращих команд країни визначать найсильнішого. Дев'ятим учасником турніру мала стати одеська "БІПА", але вона знялася з турніру практично в останній момент, за три тижні до старту першості.

Вісім команд та два етапи

Турнір сезону 2024/25, яким і є Суперліга, буде поділено на два етапи. На першому – команди зіграють три кола у форматі "баблів".

Бабл – мінітурнір, у цьому випадку, за участю чотирьох команд, який проходить в одному місті, на майданчику однієї з команд-учасниць Суперліги.

На другому етапі, як і минулого сезону, команди визначать чемпіона України через матчі плейоф. При цьому на першому етапі кожна команда учасниця Суперліги прийматиме суперників на домашньому майданчику.

ФБУ

Також у новому сезоні відбудеться розіграш Кубка України, у якому візьмуть участь команди Суперліги та Вищої ліги. Турнір не проводився два сезони поспіль через початок повномасштабної війни – 2021/22-23, але у сезоні 2023/24 був відроджений. І зараз проводитиметься вже вдруге поспіль.

Новий сезон стартує у Києві, на майданчику столичного "Київ-Баскета". У столиці, окрім господарів майданчика, зіграють "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ), "Старий Луцьк-Університет" та "Рівне-ОШВСМ".

А вже в суботу, 5 жовтня, стартує паралельний "бабл" у Дніпрі, де окрім "Дніпра" зіграють "Кривбас" (Кривий Ріг), "Запоріжжя" та "Черкаські Мавпи".

Без одеського гранду

Найбільшою втратою цього сезону, звичайно ж, є відсутність у складі учасників одеської "БІПИ". Команда, яка є чотириразовим чемпіоном України (1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02), дворазовим володарем Кубка України (1992/93, 2000/01), багаторазовим призером першості країни та володарем Кубка (Північно-Європейська баскетбольна ліга) змушений був знятися з нового сезону через фінансові проблеми.

19 вересня клуб відправив листа до Федерації баскетболу України, повідомивши про те, що через фінансові проблеми команда не зіграє у Суперлізі сезону 2024/25. При цьому керівництво клубу хочеться заявитися до Вищої та Першої ліги і сподівається, що через рік команда матиме можливість відновитися як учасник Суперліги.

Минулого сезону "БІПА" посіла 9-е місце у чемпіонаті України, а у чемпіонаті 2022/23 команда стала бронзовим призером.

При цьому одеський клуб існував з червня 1992 року, взявши участь уже у першому чемпіонаті незалежної України сезону-1992/93. І тепер команда опинилася в такому жалюгідному становищі.

Команда-сенсація з Рівного

Головною сенсацією минулого чемпіонату Суперліги стала команда "ОВШСМ-Рівне". Професійний клуб у Рівному був заснований ще 1993 року, але за три десятки років команда жодного разу не була серед призерів Суперліги. І лише одного разу в сезоні 2000/01 команда дійшла до фіналу Кубка України. Ба більше, у сезоні 2022/23 рівненська команда грала у другій за значущістю Вищій лізі, ставши переможцем турніру.

Але, бувши в ролі команди, що ледь повернулася до елітного дивізіону, рівняни досить впевнено взялися до справи та за підсумками регулярного чемпіонату посіли 2 місце. Не втратила "Рівне-ОВШСМ" своєї переваги та у плей-офф, впевнено перегравши у чвертьфіналі "Старий Луцьк" (2:0 у серії), а у півфіналі "Київ-Баскет", ті ж 2:0. Щоправда, у фіналі команда з Рівного також впевнено поступилася Дніпру у двох матчах, але результат дебютанта і так перевершив усі очікування.

Уболівальники зі стажем пам'ятають цю команду під назвою "Пульсар". Проте пам'ятають її виключно як середняка українського баскетболу. Національного чемпіонату, що періодично вибуває до другого дивізіону, а потім повертається до еліти.

І ось, сенсаційний прорив минулого сезону, вже після ребрендингу, під новою назвою.

Чи зможе "ОВШСМ-Рівне" зробити сенсацію і цього сезону – поборотися за медалі чемпіонату? Мабуть, це головна інтрига нового сезону.

Перед стартом нового сезону команда активно підсилювалась легіонерами. Останнім колектив із Рівного поповнив американський форвард Маркуел Бізлі. 30-річний Бізлі є випускником Fort Lewis College у 2019 році. За свою професійну кар'єру встиг програти у чемпіонатах Австралії, Швейцарії, Німеччини та Індонезії.

Сезон 2022/23 форвард провів в Австралії за команду Sutherland Sharks і став чемпіоном свого дивізіону NBL1 East. У середньому набирав 15 очок та 7,2 підбирання. А минулий сезон 2023/24 Маркуел провів у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії за "Red Devils Morges St-Prex" та допоміг своїй команді дістатися півфіналу плей-офф чемпіонату NLB. Бізлі в середньому набирав 22,9 очка, 8,6 підбирання, 2,4 передачі, 1,6 перехоплення (РЕ 27.4)

Бізлі – третій легіонер "Рівне-ОВШСМ" цього сезону. Раніше клуб підписав захисника Айзея Фуллера та важкого форварда Рода Брауна.

Дніпро та інші

В іншому, коло лідерів залишається звичним. Чемпіоном минулого сезону є "Дніпро", а його конкурентами – "Київ-Баскет" та "Черкаські Мавпи". На відміну від команди з Рівного ці колективи давно є лідерами українського баскетболу, титулованими клубами, які не раз підкорювали вершини вітчизняного елітного дивізіону.

Так, у вересні "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет" провели два контрольні матчі в рамках підготовки до нового сезону. 21 вересня ці команди зустрілися в Івано-Франківську, і тоді кияни здобули впевнену перемогу з рахунком 75:65. 27 вересня команди зустрілися вже у Черкасах. На майданчику точилася рівна боротьба, від початку гри різниця в рахунку була незначною. А наприкінці більше пощастило господарям майданчика – господарі виграли з рахунком 70:67.

При цьому варто зазначити, що найрезультативнішим у складі киян став 18-річний (!) юніор Єгор Сушкін. У другій грі в Черкасах він набрав 17 очок, тоді як його партнер по команді найдосвідченіший Максим Сандул обмежився 13 балами. Сушкін лише у середині вересня став гравцем команди.

Також із кадрових новин варто зазначити, що продовжив співпрацю з клубом атакувальний захисник Максим Зайцев. Новий сезон стане його другим поспіль у складі "жовто-чорних".

21-річний атакувальний захисник приєднався до "Київ-Баскету" під час минулого сезону разом із тренерським штабом Дмитра Забірченка. До цього він виступав за київський "Будівельник" та миколаївський "Ніко-Баскет". Також минулого року гравець захищав кольори молодіжної збірної України, з якою став бронзовим призером чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

У минулому розіграші Суперліги Максим провів 22 поєдинки, в середньому за гру отримав 7.7 очка, 2.2 підбирання та 1.3 передачі. Його рейтинг ефективності (РЕ) становив 7.4. Також у складі команди "Ніко-Баскет-ЦОП" завоював золото Молодіжної ліги. За 6 ігор у середньому набрав 19 очок, зробив 5.2 підбирання та віддав 2.3 передачі, РЕ – 21.

Щодо "Мавп", то до черкаського колективу перед стартом сезону приєдналися форвард Данило Пирогов, захисники Лев Кошеватський, Назар Холод та Ігор Клімов, а також центровий Дмитро Клебан. Також на майбутній сезон у команді залишаються вихованці баскетбольної академії "Мавп" – Артур Назаренко, Максим Фесун та Ілля Упір.

Продовжено контракт із лідером команди Андрієм Агафоновим, який приєднався до "Черкаських Мавп" минулого сезону. У сезоні 2023/24 Агафонов був визнаний найкращим центровим у Суперлізі.

Наша присутність у єврокубках

За підсумками минулого сезону чемпіоном України та володарем національного кубка став БК "Дніпро". Вже восени стало відомо, що найсильніший клуб України з'явився до Кубка Європи ФІБА. Щоправда, "дніпряни" програли румунській "Констанці" вже за підсумками кваліфікаційного раунду, поступившись за сумою двох матчів – 71:69 та 71:84. Але, зуміли потрапити до основного раунду турніру як "лаки лузер".

Українська команда потрапила до групи D, де її суперниками стануть "Анвіл" (Польща), "Сассарі" (Італія) та "Спортінг" (Португалія).

Почнуть виступи дніпряни матчем у Польщі 9 жовтня. А домашні матчі Дніпро планує грати у латвійській Єлгаві. Там же пройшла гра проти румунської "Констанци" у кваліфікації.

Учасники Суперліги 2024/25