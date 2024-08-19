Форвард збірної України продовжить кар'єру в іспанському клубі

Форвард національної збірної України Павло Крутоус продовжить кар'єру в Меліль'ї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В сезоні-2024/25 Мелілья виступатиме в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.

За свою кар’єру Крутоус виступав в Україні за Київ, Будівельник, Київ-Баскет та Дніпро. Минулий сезон він провів за румунську Крайова, де він набирав у середньому 10,5 очка (із 70% на 2-очкові кидки, на триочкові 37% і 70% на штрафні кидки), 2,8 підбирання та 1,5 передачі.

Зазначимо, що раніше до Мелільї приєднався український бігмен Сергій Павлов.