Сан-Антоніо – темна конячка у боротьбі за Батлера

Знайшовся ще один претендент на те, щоб забрати собі зіркового форварда Маямі Хіт Джиммі Батлера.

За інформацією ClutchPoints, 35-річний баскетболіст може опинитися у Сан-Антоніо, який вважається темною конячкою у гонці за гравця.

Раніше претендентами на Джимбо називалися Х'юстон, Лейкерс та Голден Стейт.

"Звісно, все вирішить те, що Хіт зроблять з Батлером. Різні команди, включаючи Х'юстон, Голден Стейт і Лейкерс, висловлювали інтерес до Батлера ще в міжсезоння. Один з керівників назвав Сан-Антоніо "темною конячкою" для Батлера, якщо він вийде на трансферний ринок, через їхній молодий склад з Віктором Вембаньямою", - написав журналіст ClutchPoints Бретт Сігель.

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Нагадаємо, що контракт Джиммі Батлера з Маямі завершиться після цього сезону, а президент франшизи Пет Райлі говорив, що, можливо, гравець не отримає продовження.

В нинішньому сезоні Джиммі Батлер зіграв 8 матчів, у яких набирав у середньому 16,1 очка, 4,8 підбирання та 4,9 передачі.