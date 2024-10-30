Форвард Дніпра ляже під ніж у зв'язку з отриманою травмою у матчі проти Спортинга

Форвард Дніпра Олександр Тарасенко зазнав розриву хрестоподібних зв'язок у матчі третього туру групового етапу Кубку Європи ФІБА проти лісабонського Спортинга.

Про це повідомила пресслужба чемпіона України.

Гравець повернувся до Дніпра, де йому було проведено поглиблене обстеження пошкодження.

Лікарі діагностували в Олександра розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна та пошкодження медіального меніску 3-ї стадії.

Вже найближчим часом Тарасенку зроблять операцію по відновленню зв’язки і форвард розпочне процес реабілітації.

Сьогодні, 30 жовтня, Дніпро проведе останній матч в Кубку Європи ФІБА проти Анвіла, а 5-6 листопада дніпровська команда прийматиме бабл Суперліги України.