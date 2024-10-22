Форвард Дніпра пройде поглиблене обстеження через травму в матчі Кубку Європи ФІБА

Форвард БК Дніпро Олександр Тарасенко, який отримав травму в матчі проти Спортинга у груповому етапі Кубку Європи ФІБА, пройде поглиблене обстеження.

Про це повідомила пресслужба чемпіонів України.

"Наразі гравець прямує в Дніпро, де цього тижня буде проведене поглиблене обстеження і встановлено ступінь пошкодження. Після всіх необхідних тестів будуть визначені строки відновлення Тарасенка", – повідомили в клубі.

Нагадаємо, другій чверті матчу українець пошкодив коліно та залишив майданчик на ношах.

Напередодні БК Дніпро здобув перемогу над лісабонським Спортингом. Підопічні Володимира Коваля розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 4 очки.