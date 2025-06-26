Власники клубів НБА схвалили продаж Міннесоти Тімбервулвз зірці бейсболу

Багатостраждальна угода щодо продажу Міннесоти Тімбервулвз Гленом Тейлором нарешті була схвалена власниками інших 29 клубів НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Підприємець Марк Лоре та колишня зірка бейсболу Алекс Родрігес домовилися про придбання баскетбольної франшизи за 1,5 мільярда доларів ще в квітні 2021 року.

Схвалення власників підводить до завершення складний та суперечливий процесу, який тривав більш ніж чотири роки.

Минулого року Тейлор намагався зірвати угоду, але в нього нічого не вийшло. Очікується, що процес завершиться цього тижня. Він тривав майже 51 місяць і понад 1 500 днів. Разом з клубом НБА Лоре та Родрігес придбають франшизу WNBA Міннесота Лінкс.

Раніше з'явилася інформація, коли завершиться процес продажу Лос-Анджелес Лейкерс родиною Басс за рекордну для світового спорту суму.