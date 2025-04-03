Невже європейська футбольна родина солідарна з РФ, – УАФ звернулася до УЄФА щодо неприпустимості повернення Росії

Виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся до УЄФА та Європейський національних асоціацій, заявивши, що повернення Росії у міжнародний футбол є неприпустимим.

Відповідна заява була опублікована на сайті УАФ.

Асоціація звертає увагу на те, що росіяни порушують рішення УЄФА щодо АР Крим та тимчасово окупованих територій України. Представники Росії продовжують інтегрувати футбольні клуби цих регіонів у власні національні чемпіонати.

"При цьому в даному аспекті стосовно РФС не було вжито жодних заходів, на відповідні запити УАФ не було отримано жодної відповіді, а російські клуби зберігають свій середній коефіцієнт у європейських клубних змаганнях (станом на 2022 рік), та також РФ продовжує отримувати виплати солідарності УЄФА, не беручи участі у змаганнях. Невже європейська футбольна родина солідарна з РФ, якщо продовжує здійснювати такі виплати?", – йдеться у звернені.

Також УАФ звертає увагу на те, що Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) у 2022 році відхилив апеляції РФС щодо відсторонення російських команд від змагань під егідою ФІФА та УЄФА. У листопаді 2022-го Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. І наразі немає причин переглядати прийняті рішення.

"Звертаємо вашу увагу й на інший важливий аспект. Майже 20 000 українських дітей були незаконно вивезені, фактично депортовані загарбниками, на територію РФ з окупованих територій України. Якщо хтось із цих дітей візьме участь у змаганнях під егідою УЄФА у складі збірної РФ, це може зробити всю європейську футбольну спільноту співучасниками міжнародного злочину".

Нагадаємо, напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

Також нещодавно стало відомо, що Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА. Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти.