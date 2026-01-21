Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів

Олександр Булава — 21 січня 2026, 22:12
Збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів
Дмитро Забірченко
ФБУ

Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів молодіжних збірних України, які влітку цього року виступатимуть на чемпіонатах Європи у Дивізіоні B.

Про це повідомляє ФБУ.

Наставником чоловічої збірної України U-20 призначено Дмитра Забірченка, команду U-18 очолив Олег Шевченко, а зі збірною U-16 працюватиме Володимир Решетник. Олександр Сабутський став виконувачем обов'язків головного тренера U-15 (юнаки 2011 року народження та молодші).

Також стали відомі й тренер жіночих команд. Збірну U-16 очолила Лариса Єщенко, з командою U-18 працюватиме Ганна Шликова, а зі збірною України U-20 – Євген Мурзін. Виконувачкою обов'язків головного тренера збірної U-15 (дівчата 2011 року народження та молодші) призначено Оксану Кірсанову-Старонь.

Нагадаємо, напередодні центровий мадридського Реала Олексій Лень оцінив свої шанси знову одягнути футболку збірної України.

ФБУ

ФБУ

ФБУ відреагувала на раптову смерть 27-річного норвежця
Мали проходити далі: у ФБУ розчаровані суддівством на Кубку світу
Зустріч двох аустайдерів: Ніко-Баскет переміг Старий Луцьк
Захисниця збірної України вибула до кінця сезону через серйозну травму
Чемпіони проти "Мавп", дебютанти – із Запоріжжям: оприлюднили розклад стартових матчів Суперліги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік