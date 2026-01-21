Збірні України з баскетболу отримали нових головних тренерів

Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів молодіжних збірних України, які влітку цього року виступатимуть на чемпіонатах Європи у Дивізіоні B.

Про це повідомляє ФБУ.

Наставником чоловічої збірної України U-20 призначено Дмитра Забірченка, команду U-18 очолив Олег Шевченко, а зі збірною U-16 працюватиме Володимир Решетник. Олександр Сабутський став виконувачем обов'язків головного тренера U-15 (юнаки 2011 року народження та молодші).

Також стали відомі й тренер жіночих команд. Збірну U-16 очолила Лариса Єщенко, з командою U-18 працюватиме Ганна Шликова, а зі збірною України U-20 – Євген Мурзін. Виконувачкою обов'язків головного тренера збірної U-15 (дівчата 2011 року народження та молодші) призначено Оксану Кірсанову-Старонь.

