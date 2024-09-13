Талановитий баскетболіст НБА в 21-річному віці хоче призупинити кар'єру

Баскетболіст Г'юстона 21-річний Ей Джей Гріффін збирається призупинити кар'єру.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Журналіст не вказує причини такого рішення. У стані Рокетс готуються до такого кроку гравця. Форвард за сезон-2024/25 мав заробити 3,9 млн доларів.

Ей Джей був обраний на драфті НБА-2022. За два роки у Атланті він відіграв 92 гри (12 у стартовому складі — прим.). Його показники: 7,5 очка та 1,9 підбирання за 17 хвилин на паркеті.

Just in: Houston Rockets F AJ Griffin is seriously considering stepping away from basketball, sources tell me and @KellyIko. Griffin, 21, was the No. 16 pick in the 2022 NBA draft to Atlanta, then traded to Houston this summer. Sides are preparing for his departure from the game. pic.twitter.com/AyNp1rF4MI — Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2024

Варто сказати, що його батьком є Едріан Гріффін, який минулого сезону тренував Мілвокі, але був звільнений посеред сезону.