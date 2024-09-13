Талановитий баскетболіст НБА в 21-річному віці хоче призупинити кар'єру
Ей Джей Гріффін
Instagram adrian.griffinjr
Баскетболіст Г'юстона 21-річний Ей Джей Гріффін збирається призупинити кар'єру.
Про це пише інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).
Журналіст не вказує причини такого рішення. У стані Рокетс готуються до такого кроку гравця. Форвард за сезон-2024/25 мав заробити 3,9 млн доларів.
Ей Джей був обраний на драфті НБА-2022. За два роки у Атланті він відіграв 92 гри (12 у стартовому складі — прим.). Його показники: 7,5 очка та 1,9 підбирання за 17 хвилин на паркеті.
Варто сказати, що його батьком є Едріан Гріффін, який минулого сезону тренував Мілвокі, але був звільнений посеред сезону.