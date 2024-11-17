Зірка Міннесоти втратила частину зарплати через непристойний жест на адресу фаната
Зірковий захисник Міннесоти Ентоні Едвардс втратить 35 тисяч доларів зі свого банківського чека.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, НБА оштрафувала 23-річного баскетболіста на 35 тисяч через середній палець, який гравець продемонстрував фанату під час матчу Кубка НБА з Сакраменто (130:126 ОТ).
Інцидент відбувся за 3:15 до кінця першої чверті після того, як Едвардс отримав фол. У підсумку Ентоні став головним героєм "вовків", назбиравши у тій грі 36 очок, 5 підбирань та 2 асисти.
Варто зазначити, що це не перший штраф у кар'єрі Едвардса. Раніше його штрафували на 40 тисяч за критику суддів, 50 тисяч за "необережний розмах стільцем" у плейоф 2023 року і 40 тисяч за використання "антигейської лайки" у відео, розміщеному в Instagram у вересні 2022 року.
На даний момент Міннесота займає дев'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 7-6.