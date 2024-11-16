Одноклубник Леня набрав 60 очок, Клівленд знову переміг: результати матчів НБА

У ніч на 16 листопада пройшли матчі Кубку Національної баскетбольної асоціації, який проводиться другий раз в історії ліги.

Лідер цього сезону Клівленд не мав проблем із Чикаго. Для Кавальєрс це вже 14 перемога зі старту сезону. Трипл-дабл Леброна Джеймса допоміг Лейкерс обіграти Сан-Антоніо.

Сакраменто Олексія Леня поступився Міннесоті. 126:130. Українець за 9 хвилин набрав 2 очки. Героєм гри міг стати Де'Арон Фокс, який набрав 60 очок, але цього не вистачило для перемоги.

Кубок НБА – матчі також йдуть в залік регулярного сезону

16 листопада

Орландо – Філадельфія 98:86 (24:21, 19:24, 30:27, 25:14)

Нью-Йорк – Бруклін 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40)

Індіана – Майамі 111:124 (29:26, 26:35, 30:37, 26:26)

Торонто – Детройт 95:99 (27:32, 25:23, 26:18, 17:26)

Атланта – Вашингтон 129:117 (29:39, 30:11, 35:25, 35:42)

Клівленд – Чикаго 144:126 (49:34, 28:39, 30:29, 37:24)

Х’юстон – Кліпперс 125:104 (29:21, 37:25, 28:29, 31:29)

Сан-Антоніо – Лейкерс 115:120 (30:31, 30:37, 26:25, 29:27)

Оклахома-Сіті – Фінікс 99:83 (29:14, 19:22, 35:24, 16:23)

Сакраменто – Міннесота 126:130 OT (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15)

Новий Орлеан – Денвер 101:94 (32:22, 27:32, 19:18, 23:22)

Голден Стейт – Мемфис 123:118 (29:28, 26:20, 38:30, 30:40)