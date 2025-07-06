Хотів покінчити із життям, а не кар'єрою, – ексгравець НБА розповів про ментальні проблеми

Колишній розігруючий низки клубів НБА та Європи Рікі Рубіо поділився подробицями про свою боротьбу з психологічними проблемами.

Слова 34-річного іспанця наводить BasketNews.

Баскетболіст став гостем шоу "Lo de Evole", де він зізнався, що у певний момент свого життя задумувався про те, щоб скоїти суїцид.

"Однієї ночі я був у готельному номері і просто сказав, що не хочу продовжувати. Моє життя, а не кар'єру. Були моменти, коли все навколо мене лише створювало тягар, коли я думав, що моє життя не має сенсу. Коли я думаю про свою кар'єру, я ніколи не буваю задоволеним, тому що її ніколи не було достатньо. Я не був у захваті, коли отримував нагороду, я казав собі, що я несправжній, що я не заслуговую на це", – сказав Рубіо.

Рікі Рубіо провів 12 сезонів в НБА, виступаючи за Юту, Фінікс, Клівленд та Міннесоту, яка обрала його під загальним п'ятим піком на драфті 2009 року.

З 2005 по 2009 роки Рікі грав за Ховентуд. Після драфту НБА Міннесота на два роки відправила його до Барселони, куди він на залишок сезону-2023/24 повернувся у лютому 2024 року. Після завершення тієї кампанії Рубіо більше не виходив на майданчик.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, пройшли перші чотири матчі Літньої ліги НБА 2025 року.