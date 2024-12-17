Ембіід через травму пропустить найближчі матчі Філадельфії, втративши можливість претендувати на сезонні нагороди

Філадельфія Севенті Сіксерс проведуть обстеження стану здоров'я Джоела Ембііда за тиждень.

Про це повідомляє ESPN.

Таким чином, 30-річний центровий буде змушений пропустити як мінімум наступні чотири поєдинки своєї команди.

Джоел Ембіід зазнав перелому пазухи носа під час недавньої гри з Індіаною (107:121), отримавши удар в обличчя від Бенедикта Матуріна.

Варто зазначити, що Ембіід втратить можливість претендувати на індивідуальні нагороди за підсумками сезону, бо він не зможе зіграти у 65 матчах.

Нагадаємо, що з минулого сезону діє правило, за яким баскетболіст має відіграти щонайменше 20 хвилин у як мінімум 65 іграх, щоб мати можливість претендувати на сезонні нагороди.

У цій кампанії Ембіід взяв участь у шести поєдинках, а до кінця сезону у Філадельфії залишилося 58 матчів, у чотирьох з яких Джоел не зіграє.

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