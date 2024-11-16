Кріс Пол став третім гравцем в історії НБА, який віддав 12 000 передач за кар'єру
Кріс Пол
НБА
Розігруючий Сан-Антоніо Кріс Пол став третім гравцем в історії НБА, який віддав 12 000 передач за кар'єру.
Про це повідомляє ESPN.
У програному матчі Кубку НБА з Лейкерс (115:120) 39-річний баскетболіст зібрав статистичну лінію з 11 очок та 11 передач.
Це дозволило йому подолати позначку в 12 000 асистів за кар'єру, що зробило його лише третім гравцем в історії НБА з таким досягненням.
До Пола цю планку подолали лише легенда Юти Джон Стоктон та нинішній тренер Далласа Джейсон Кідд.
Але це була не єдина історична подія у тому матчі: багаторічний друг Кріса Пола ЛеБрон Джеймс також відзначився особливим досягненням.