Розігруючий Сан-Антоніо Кріс Пол став третім гравцем в історії НБА, який віддав 12 000 передач за кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

У програному матчі Кубку НБА з Лейкерс (115:120) 39-річний баскетболіст зібрав статистичну лінію з 11 очок та 11 передач.

Це дозволило йому подолати позначку в 12 000 асистів за кар'єру, що зробило його лише третім гравцем в історії НБА з таким досягненням.

До Пола цю планку подолали лише легенда Юти Джон Стоктон та нинішній тренер Далласа Джейсон Кідд.

12K ASSISTS FOR CP3!



Chris Paul joins John Stockton and Jason Kidd as the only players in NBA history to reach 12,000 assists 👏 pic.twitter.com/50ITAU2InC — NBA (@NBA) November 16, 2024

Але це була не єдина історична подія у тому матчі: багаторічний друг Кріса Пола ЛеБрон Джеймс також відзначився особливим досягненням.