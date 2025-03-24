Харден наблизився до потрапляння в десятку найкращих скорерів за всю історію НБА

Джеймс Харден із Лос-Анджелес Кліпперс піднявся на одинадцяте місце в історії НБА за набраними очками.

Про це повідомляє сайт ліги.

Це сталося минулої ночі, коли Кліпперс програли Оклахомі з рахунком 101:103. У матчі проти своєї колишньої команди 35-річний захисник набрав 17 очок, реалізувавши 4 з 14 кидків з гри.

Завдяки цьому Харден обійшов легенду Філадельфії Мозеса Мелоуна, який за свою кар'єру набрав 27 409 очок.

"Бороді" треба набрати 479 очок, щоб обійти Кармело Ентоні та увійти до Топ-10 скорерів за всю історію НБА. А потім він має набрати ще 307 очок, щоб обійти Шакіла О'Ніла, який посідає дев'яте місце.

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 11th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/30Ywj5GhEe — NBA (@NBA) March 24, 2025

Недавно Джеймс Харден посунув з дванадцятої позиції чемпіона НБА 1978 року Елвіна Хейза.

Раніше стало відомо, що Катерина Коваль зіграє в третьому раунді жіночого Березневого шаленства NCAA.