Харден наблизився до потрапляння в десятку найкращих скорерів за всю історію НБА
Джеймс Харден із Лос-Анджелес Кліпперс піднявся на одинадцяте місце в історії НБА за набраними очками.
Про це повідомляє сайт ліги.
Це сталося минулої ночі, коли Кліпперс програли Оклахомі з рахунком 101:103. У матчі проти своєї колишньої команди 35-річний захисник набрав 17 очок, реалізувавши 4 з 14 кидків з гри.
Завдяки цьому Харден обійшов легенду Філадельфії Мозеса Мелоуна, який за свою кар'єру набрав 27 409 очок.
"Бороді" треба набрати 479 очок, щоб обійти Кармело Ентоні та увійти до Топ-10 скорерів за всю історію НБА. А потім він має набрати ще 307 очок, щоб обійти Шакіла О'Ніла, який посідає дев'яте місце.
Недавно Джеймс Харден посунув з дванадцятої позиції чемпіона НБА 1978 року Елвіна Хейза.
Раніше стало відомо, що Катерина Коваль зіграє в третьому раунді жіночого Березневого шаленства NCAA.