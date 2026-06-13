Зірку Клівленда заарештували за незаконне носіння зброї

Розігруючий захисник Клівленд Кавальєрс Джеймс Гарден був заарештований поліцією у власному автомобілі через незаконне носіння зброї.

Про це повідомляє The Athletic.

Це сталося о 3:41 ранку (за місцевим часом) у місті Г'юстон (штат Техас, США). Поліція помістила під варту зіркового баскетболіста у в'язниці округу Гарріс, проте згодом його звільнили під заставу.

Судове засідання з приводу цієї справи заплановане на 22 червня. Перед цим Гардену заборонено вживати алкоголь та наркотичні речовини, за винятком лише марихуани, якщо її застосування буде прописано лікарем.

Клівленд Кавальєрс заявив, що слідкує за ситуацією та підтримує контакт із 36-річним гравцем.

Зауважимо, що окрім цього арешту "Борода" є фігурантом низки кримінальних розслідувань та цивільних позовів. Досі триває розгляд справи, у якій жінка подала позов проти Гардена та інших осіб дотичних до нього.Вона стверджує, що під час новорічної вечірки у будинку зіркового баскетболіста, її у непритомному стані зґвалтував племінник Джеймса.

Також захисника Клівленда звинувачували у 2018-му у тому, що він зламав жінці телефон та пошкодив їй зап'ястя на вечірці, але згодом цю справу закрили. Крім того, Гарден був причетний у справах з побиттям фотографа та вболівальника, який крикнув, що Кобі Браянт був кращим гравцем ніж Джеймс у 2018-му, проте всі ці позови залишились закритими через брак доказів.

Нагадаємо, що Джеймс Гарден покинув Лос-Анджелес Кліпперс до кінця дедлайну обмінів НБА.