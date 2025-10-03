Першу джерсі Браянта з №24 продали на аукціоні практично за один мільйон доларів

Ще одна колекційна річ з кар'єри великого Кобі Браянта була продана на аукціоні Sotheby's за неймовірну суму.

Про це повідомляє ESPN.

Цього разу головним лотом аукціону стала джерсі "Чорної Мамби" з номером 24. Цінність даної джерсі у тому, що саме в ній Браянт уперше зіграв за Лос-Анджелес Лейкерс після того, як він відмовився від №8 на користь №24. У підсумку вона пішла з аукціону за 889 тисяч доларів (включаючи комісію).

Ця джерсі має автограф Кобі Браянта, який також написав на номері "First 24" та "1/1". MeiGray Authenticated також з'ясувала, що Браянт носив дану майку під час медіа-дня Лейкерс у жовтні 2006 року.

Sotheby's

Уперше Кобі з'явився на майданчику у джерсі з №24 у матчі проти Сіетлу Суперсонікс 3 листопада 2006 року. Тоді Браянт набрав 23 очки, а "озерники" перемогли 118:112.

Варто зазначити, що на цьому ж аукціоні була продана джерсі ще однієї легенди НБА та Лейкерс, а саме Джеррі Веста. Майку Людини-логотипа, яку він носив з 1964 по 1967 роки, продали за 533 400 доларів. Вважається, що Вест носив цю джерсі під час фінальних серій НБА у 1965 та 1966 роках, обидві з яких Лос-Анджелес програв Бостону.

Нагадаємо, що в квітні цього року джерсі Кобі Браянта з його дебютного сезону в НБА стала четвертою найдорожчою в історії спорту.