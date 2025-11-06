Це справжній фанат своєї справи, – Костюк розповіла про співпрацю з фізіотерапевтом Кобі Браянта

Українська тенісистка Марта Костюк під час заходу, організованого її благодійним фондом Marta Kostyuk foundation, розповіла про своє знайомство з реабілітологом, який працював із легендою світового баскетболу Кобі Браянтом.

Розповідь тенісистки наводить головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.

Після травми руки, отриманої на турнірі в Монреалі, Костюк лікувалася в Америці.

"Я приїхала до одного остеопата, який співпрацює з клубами NBA, і він мене направив до колишнього фізіотерапевта Кобі Браянта. Він був його фізіотерапевтом протягом 15 років", – згадала тенісистка.

Враження від знайомства зі спеціалістом для Марти виявилися дуже несподіваними.

"Уявіть собі: ви приходите на масаж, і одночасно грає телевізор із шумом моря разом з музикою Моцарта. Всю годину реабілітації він постійно розмовляє, з цього я дізнаюся, що він займався балетом, паверліфтингом, а для психологічного розвантаження грає на піаніно. Під час співпраці з Кобі після ігор NBA він їхав до Браянта додому, до 4-5 ранку проводив реабілітацію, а о сьомій вже прямував до офісу. Це справжній фанат своєї справи", – із захватом розказала Костюк.

Нагадаємо, що видатний баскетболіст, зірка NBA Кобі Браянт трагічно загинув разом зі своєю донькою в січні 2016-го на 42 році життя.