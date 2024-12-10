Український захисник перейшов у грецький клуб

Український захисник Олександр Липовий став гравцем грецького клубу Колоссосі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються. Наразі клуб перебуває на 12-й позиції у чемпіонаті Греції (1-8).

Нагадаємо, Липовий поточний сезон розпочав в іспанському Аліканте. На його рахунку 9 матчів, в яких він набирав 4,6 очка та 3,2 підбирання.

Українець вже грав у Греції за Трикалу (2016/17) та Промітеас (2017-2020).

Напередодні український баскетболіст Ховентуди Артем Пустовий вдало відіграв матч 10-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади.