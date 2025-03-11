Це і моя провина теж, – Дончич прокоментував поразку Лейкерс від Брукліна
Зірковий гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич висловився про сенсаційну поразку команди в матчі НБА проти Брукліна, взявши провину на себе.
Слова словенця наводить ESPN.
"Коли Джей Джей сказав сьогодні про комунікацію – це був дуже важливий меседж. У поразці є і моя провина теж, нам потрібно грати краще", – заявив Дончич
Окрім того, невдалий матч прокоментував і сам наставник Лейкерс Редік.
"Сьогодні ми провели матч на дуже низькому рівні. Я не вважаю нестачу гравців головною проблемою. Проблема була у загальному настрої. Хочете виграти НБА? Хочете бути кращими? Тоді вам потрібно робити дуже складні речі.
Ми не могли перейти у напад, не змогли навіть зробити кілька нормальних пасів підряд", – вважає фахівець.
Зазначимо, що наразі Лейкерс розмістились на третьому місці західної конференції, маючи баланс перемог та поразок 40:23.
У наступному матчі Лос-Анджелес зіграє проти Мілуокі – поєдинок відбудеться 14 березня о 01:30 за київським часом.
Раніше визначився термін відновлення Леброна Джеймса після травми.