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Це і моя провина теж, – Дончич прокоментував поразку Лейкерс від Брукліна

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 10:31
Це і моя провина теж, – Дончич прокоментував поразку Лейкерс від Брукліна
Лука Дончич
Getty Images

Зірковий гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич висловився про сенсаційну поразку команди в матчі НБА проти Брукліна, взявши провину на себе.

Слова словенця наводить ESPN.

"Коли Джей Джей сказав сьогодні про комунікацію – це був дуже важливий меседж. У поразці є і моя провина теж, нам потрібно грати краще", – заявив Дончич

Окрім того, невдалий матч прокоментував і сам наставник Лейкерс Редік.

"Сьогодні ми провели матч на дуже низькому рівні. Я не вважаю нестачу гравців головною проблемою. Проблема була у загальному настрої. Хочете виграти НБА? Хочете бути кращими? Тоді вам потрібно робити дуже складні речі.

Ми не могли перейти у напад, не змогли навіть зробити кілька нормальних пасів підряд", – вважає фахівець.

Зазначимо, що наразі Лейкерс розмістились на третьому місці західної конференції, маючи баланс перемог та поразок 40:23.

У наступному матчі Лос-Анджелес зіграє проти Мілуокі – поєдинок відбудеться 14 березня о 01:30 за київським часом.

Раніше визначився термін відновлення Леброна Джеймса після травми.

Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич НБА

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