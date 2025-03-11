Це і моя провина теж, – Дончич прокоментував поразку Лейкерс від Брукліна

Зірковий гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич висловився про сенсаційну поразку команди в матчі НБА проти Брукліна, взявши провину на себе.

Слова словенця наводить ESPN.

Окрім того, невдалий матч прокоментував і сам наставник Лейкерс Редік.

"Сьогодні ми провели матч на дуже низькому рівні. Я не вважаю нестачу гравців головною проблемою. Проблема була у загальному настрої. Хочете виграти НБА? Хочете бути кращими? Тоді вам потрібно робити дуже складні речі.

Ми не могли перейти у напад, не змогли навіть зробити кілька нормальних пасів підряд", – вважає фахівець.