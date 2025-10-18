Українська правда
Треба це виправити, – Дончич назвав елемент, якого бракує Лейкерс для успішного сезону

Олексій Погорелов — 18 жовтня 2025, 13:05
Лука Дончич
Лука Дончич
НБА

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич точно знає, що його команда має виправити, щоб не провалитися в новому сезоні.

Слова 26-річного словенця наводить BasketNews.

Лейкерс завершили свою передсезонну підготовку, програвши 5 з 6 матчів. Остання поразка відбулася сьогодні, 18 жовтня, коли "озерники" поступилися Сакраменто (116:117).

Дончич взяв участь тільки у двох із цих ігор, але він помітив те, чого не вистачає каліфорнійцям для успіху в регулярці.

"Очевидно, що на тренуванні все інакше. Я думаю, що на тренуванні ми граємо в більш фізичний баскетбол. Як я вже сказав, нам потрібно попрацювати над фізичною підготовкою. Іноді у нас буде маленька п'ятірка, іноді – велика. Є деякі моменти, які потрібно виправити. Очевидно, я думаю про фізичну підготовку", – сказав Дончич.

У цих двох матчах Лука Дончич проводив на паркеті у середньому 27 хвилин, за які набирав 28 очок, 6 підбирань та 6,5 передач.

Нагадаємо, що Лейкерс зіграють у перший день нового регулярного сезону НБА. Підопічні Джей Джей Редіка прийматимуть Голден Стейт Ворріорз. Ця гра відбудеться в ніч на 22 жовтня.

У цьому матчі не зіграє ЛеБрон Джеймс, у якого діагностували защемлення сідничного нерва. Стало відомо, коли "Король" може повернутися на паркет.

Раніше Чикаго підписав триразового переможця конкурсу данків та відрахував його через 3 години.

