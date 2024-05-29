Дончич зрівнявся з Чемберленом за кількістю трипл-даблів у історії плей-оф НБА
Захисник Далласа Лука Дончич піднявся на 9 місце серед гравців за кількістю трипл-даблів у матчах плей-оф в історії Національної баскетбольної асоціації.
Перформанс словенця в останньому матчі фіналу Західної конференції проти Міннесоти (28 очок, 15 підбирань та 10 передач) дозволив гравцю зрівнятися з Вілтом Чемберленом — 9 трипл-даблів у матчах плей-оф ліги.
Абсолютним рекордсменом за цим показником є Меджик Джонсон (30).
Раніше ми повідомляли про історичне досягнення Дончича та його партнера по команді Кайрі Ірвінга.
Нагадаємо, попри перформанс словенця, Міннесота вперше перемогла Даллас та скоротила відставання у серії (3:1).