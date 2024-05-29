Дончич зрівнявся з Чемберленом за кількістю трипл-даблів у історії плей-оф НБА

Захисник Далласа Лука Дончич піднявся на 9 місце серед гравців за кількістю трипл-даблів у матчах плей-оф в історії Національної баскетбольної асоціації.

Перформанс словенця в останньому матчі фіналу Західної конференції проти Міннесоти (28 очок, 15 підбирань та 10 передач) дозволив гравцю зрівнятися з Вілтом Чемберленом — 9 трипл-даблів у матчах плей-оф ліги.

Абсолютним рекордсменом за цим показником є Меджик Джонсон (30).

Luka Doncic moves into 9th all-time in playoff triple-doubles:



1. Magic Johnson, 30

2. LeBron James, 28

3. Nikola Jokic, 18

4. Russell Westbrook, 12

5. Jason Kidd, 11

T6. Larry Bird, 10

T6. Draymond Green, 10

T6. Rajon Rondo, 10

T9. Wilt Chamberlain, 9

T9. Luka Doncic, 9 pic.twitter.com/76g3lTbrhJ — NBA History (@NBAHistory) May 29, 2024

Раніше ми повідомляли про історичне досягнення Дончича та його партнера по команді Кайрі Ірвінга.

Нагадаємо, попри перформанс словенця, Міннесота вперше перемогла Даллас та скоротила відставання у серії (3:1).



