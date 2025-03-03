Колишня команда Леня втратила свого лідера на невизначений термін
Центровий Сакраменто Кінгз Домантас Сабоніс вибув на невизначений термін через розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня.
Про це повідомляє ESPN.
28-річний литовець травмувався під час переможного матчу з Х'юстоном (113:103) в ніч на 2 березня. Згідно з джерелом, оновлення його стану з'явиться за тиждень.
Сабоніс провів на паркеті трохи більше однієї хвилини. В якийсь момент він схопився за задню поверхню стегна, після чого залишив майданчик та не повертався на нього.
Через втрату Домантаса Кінгз підписали на 10-денний контракт центрового Скала Лабіссьєра, який виступає за фарм-клуб Сакраменто у G-Лізі.
Цього сезону Домантас Сабоніс взяв участь у 56 матчах, у яких набирав у середньому 19,5 очка, 14,1 підбирання та 6,2 передачі (найкращі показники по кар'єрі). Сакраменто на даний момент посідає десяте місце на Заході, маючи баланс перемог 31-28.
Раніше стало відомо, що інша західна команда, а саме Фінікс може піти в перебудову цього літа. І цей процес почнеться з обміну Кевіна Дюранта.