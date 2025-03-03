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Колишня команда Леня втратила свого лідера на невизначений термін

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 14:48
Домантас Сабоніс
Домантас Сабоніс
Instagram Домантаса Сабоніса

Центровий Сакраменто Кінгз Домантас Сабоніс вибув на невизначений термін через розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня.

Про це повідомляє ESPN.

28-річний литовець травмувався під час переможного матчу з Х'юстоном (113:103) в ніч на 2 березня. Згідно з джерелом, оновлення його стану з'явиться за тиждень.

Сабоніс провів на паркеті трохи більше однієї хвилини. В якийсь момент він схопився за задню поверхню стегна, після чого залишив майданчик та не повертався на нього.

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Через втрату Домантаса Кінгз підписали на 10-денний контракт центрового Скала Лабіссьєра, який виступає за фарм-клуб Сакраменто у G-Лізі.

Цього сезону Домантас Сабоніс взяв участь у 56 матчах, у яких набирав у середньому 19,5 очка, 14,1 підбирання та 6,2 передачі (найкращі показники по кар'єрі). Сакраменто на даний момент посідає десяте місце на Заході, маючи баланс перемог 31-28.

Раніше стало відомо, що інша західна команда, а саме Фінікс може піти в перебудову цього літа. І цей процес почнеться з обміну Кевіна Дюранта.

баскетбол Домантас Сабоніс НБА Сакраменто Кінгз

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