Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у матчі регулярного сезону української Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 83:63.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 35-річний Володимир Конєв, в активі якого 16 очок, 4 підбирання та 6 передач.

Для дніпрян це 25 перемога у 25 матча. Водночас Мавпи зазнали 13 поразки у сезоні.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

12 березня, регулярний сезон

Черкаські Мавпи – Дніпро 63:86 (19:24, 14:18, 21:26, 9:18)

Напередодні Дніпро розгромив Кривбас, а Запоріжжя обіграло Черкаські Мавпи.