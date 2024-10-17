Три чверті билися на рівних: тренер Дніпра прокоментував поразку від Спортинга

Наставник Дніпра Володимир Коваль прокоментував результат матчу зі Спортингом в Кубку Європи ФІБА, зазначивши що його команда три чверті на рівних билась з таким іменитим суперником.

Про це тренер розповів у коментарі для Суспільне Спорт.

"Тренуватися у нас немає часу, граємо через день, потім переїжджаємо до Італії, там теж 22 та 24 жовтня ігри. Сподіваюся, що в Італії або десь у Польщі проведемо кілька тренувань, якщо знайдемо майданчик.

Дуже непросто через переїзди, логістику, все дуже важко. 36 годин добиралися до Португалії, а вже на наступний день грали, це теж вносить свої корективи. Але я вважаю, що хлопці дуже гарно тримаються", – зазначив Коваль.

Тренер додав, що враження після гри зі Спортингом залишилися дуже позитивні.

"Три чверті билися на рівних з таким іменитим суперником, який має у наявності шістьох американських гравців, тоді як ми граємо своїми вихованцями. Вважаю, що непогано провели три чверті, але провалилися під тиском фізичних кондицій суперника. Не витримали, грали обмеженою ротацією, не всі добре ввійшли в гру. Вважаю, що маленька ротація вирішила долю матчу.

Будемо готуватися до другого матчу, переглядати відео. Дещо будемо змінювати, зокрема у захисті. Будемо думати, де ми можемо додати, але я вважаю, що в захисті ми впоралися. Треба десь додати у нападі", – відзначив тренер.

Наступний матч проти Спортинга дніпряни проведуть у п’ятницю, 18 жовтня. Після цього будуть поєдинки проти італійського Сассарі, які чемпіони України зіграють 22 та 24 жовтня.