Дніпро поступився Спортингу у 2 турі Кубку Європи ФІБА

Дніпро зазнав поразки від Спортинга у другому турі Кубку Європи ФІБА сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 57:68. Португальський клуб виграв першу чверть 21:15, а у другій 10-хвилинці дніпряни скоротили відставння до мінімуму. У другій половині зустрічі Спортинг таки довів справу до перемоги.

Найбільш результативним гравцем у складі Дніпра став Володимир Конєв, який набрав 11 очок, віддав 5 передач та зробив 7 підбирань.

Кубок Європи ФІБА

2 тур, 16 жовтня

Дніпро – Спортинг 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)

Вже післязавтра, 18 жовтня, команди на майданчику Спортинга. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, у стартовому турі Дніпро розгромно поступився польському Анвілу.