Дніпро розтрощив Черкаські Мавпи у Суперлізі

У суботу, 31 січня, Дніпро вдома обіграв Черкаські Мавпи у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилась з рахунком 101:70. Для черкаського колективу це десята поспіль поразка у межах Суперліги. Дніпро виграв 17 матч з 19, що дозволяє їм лідирувати у турнірній таблиці.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 36-річний форвард Дніпрян Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 20 очок та 5 підбирань.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

31 січня

Дніпро – Черкаські Мавпи 101:70 (28:12, 24:21, 30:15, 19:22)

Дніпро: Бондарчук 11 + 6 передач, Дубоненко 6, Сипало 8 + 8 підбирань, Тимофеєнко 20 + 5 підбирань, Горобченко 0 + 6 передач – старт; Конєв 18, Загреба 14 + 7 підбирань, Сорочан 12, Закурдаєв 7, Колдомасов 3, Попов 2, Дружелюбов 0

Черкаські Мавпи: Марченко 0, Холод 6 + 5 підбирань, Пирогов 16 + 7 підбирань, Гемлін 9 + 5 підбирань, Кошеватський 14 + 5 підбирань + 7 передач – старт; Дібіамака 18, Голенко 4, Фесун 3, Андрущенко 0

