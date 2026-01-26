Кривбас ризикує знятися з розіграшу Суперліги – клуб звернувся по допомогу

Кривбас ризикує не дограти поточный чемпіонат України з баскетболу через складні фінансові проблеми.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

"Січень 2026 року став одним із найважчих періодів для енергосистеми за останні чотири роки. Масовані атаки призвели до критичних пошкоджень енергетичної інфраструктури підприємств нашого міста. Спонсори та партнери Кривбасу опинилися в дуже складній економічній та енергетичній ситуації, тому їм вкрай важко у повному обсязі надалі допомагати клубу.

Вищезгадані фактори та ситуація в Україні загалом вимушено поставили баскетбольний клуб Кривбас у ситуацію, коли відсутність додаткового фінансування унеможливлює подальшу участь у Чемпіонаті України з баскетболу", – йдеться у заяві клубу.

Кривбас звернувся до бізнесу, місцевої та обласної влади, партнерів та всіх, кому небайдужий баскетбол, із проханням підтримати команду в скрутні часи.

"За час війни ми не пропустили жодного ігрового сезону, тренуючись у рідних стінах та захищаючи спортивну честь Кривого Рогу на теренах країни.

Будь-яка допомога або партнерська підтримка може стати вирішальною. Ми відкриті до діалогу та прозорої співпраці у всіх можливих форматах. Все буде Кривбас! Все буде Україна!" – йдеться в заяві клубу.

Наразі криворізький клуб посідає 4 сходинку в турнірній таблиці Суперліги, маючи в активі 11 перемог у 18 матчах.

Напередодні збірна України дізналася місце проведення матчу кваліфікації ЧС-2027 з Іспанією.