Визначився транслятор матчів Суперліги України сезону-2025/26

Федерація баскетболу України уклала угоду з Київстар ТБ про права на трансляцію матчів наступного сезону Суперліги.

Про це йдеться на сайті ФБУ.

За інформацією джерела, Київстар ТБ отримав ексклюзивні права на трансляцію 50% матчів української Суперліги сезону-2025/26. Ігри будуть транслюватися на платформах Київстар ТБ, який став офіційним транслятором чемпіонату.

Зазначається, що матчі, які транслюватиме Київстар ТБ, можна буде дивитися безкоштовно у прямому етері. Інші поєдинки транслюватимуться, як і раніше, на YouTube-каналі ФБУ.

Нагадаємо, що новий сезон української Суперліги стартує вже цього тижня. Перші матчі чемпіонату проходитимуть 3 жовтня: новачок Суперліги Харківські Соколи зустрінеться з БК Запоріжжя, а Черкаські Мавпи прийматимуть чинного чемпіона Дніпро.

У сезоні-2025/26 за титул чемпіона України боротимуться десять команд: Дніпро, Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Рівне, Кривбас, Старий Луцьк, Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла, Харківські Соколи та Ніко-Баскет.

Раніше стало відомо, що клуби Суперліги обговорили формат проведення нового сезону.