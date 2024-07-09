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Український баскетболіст зіграє у Літній лізі НБА

Олександр Булава — 9 липня, 20:01
Український баскетболіст зіграє у Літній лізі НБА

Український центровий Дмитро Скапінцев у складі Нью-Йорк Нікс виступить у Літній лізі НБА.

Про це повідомляє sigsports.

Перший матч відбудеться 13 липня проти Шарлотт.

Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.

Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.

Зазначимо, що Літня ліга НБА традиційно відбувається у міжсезоння, де клуби перевірять вміння задрафтованих новачків, молодих талантів та потенційних кандидатів в команду.

NBA Літня ліга Дмитро Скапінцев

Дмитро Скапінцев

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