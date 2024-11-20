Я хотів висловитися: Мексі розповів про свій конфлікт з Ембіідом

Зірковий захисник Філадельфії Тайріз Мексі розповів про свій конфлікт з лідером команди Джолем Ембіідом.

Слова 24-річного баскетболіста наводить The Athletic.

Після поразки від Маямі (89:106) Севенті Сіксерс провели командне зібрання, під час якого Мексі висловив своє невдоволення поведінкою Ембііда, особливо на фоні жахливого старту сезону.

"Я хотів висловитися. Я відчував потребу зробити це, тому що хотів поділитися тим, що ми кращі, ніж те, що ми показали на майданчику. Було багато сказано, але маємо те, що маємо. Ми сказали те, що повинні були сказати, і ми повинні знайти спосіб дійти до кінця сезону. Всі розуміють, що стоїть на кону. Всі відчувають біль", – сказав Мексі.

Сам Тайріз не брав участі у грі з Маямі через розтягнення підколінного сухожилля.

Перевірити, чи спрацювало це командне зібрання, можна буде в ніч на 21 листопада, коли Філадельфія зіграє на виїзді з Мемфісом.

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