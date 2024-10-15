Зірковий одноклубник Леня відмовляється продовжувати контракт із Сакраменто

Зірковий розігруючий одноклубник українця Олексія Леня у Сакраменто Де'Аарон Фокс не підписуватиме продовження контракту з командою.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, наразі Фокс може розраховувати на 165 млн доларів за 3 роки, але хоче почекати наступного літа, оскільки претендуватиме на 4 роки та 229 млн або поборотиметься за супермаксимальний контракт на 5 років та 345 млн.

Для цього йому потрібно буде потрапити до символічної п'ятірки за підсумками сезону НБА.

Поточний контракт захисника закінчиться влітку 2026 року. У минулому регулярному чемпіонаті Фокс набирав 26,6 очка, 4,6 підбирання, 5,6 передачі та 2 перехоплення в середньому за гру.

Нагадаємо, гравець збірної України Олексій Лень у товариському матчі проти Портленда набрав за Сакраменто 13 очок. Це найкращий показник у команді.