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Чвертьфіналіст Суперліги сезону 2024/25 залишився без головного тренера

Олексій Мурзак — 27 травня 2025, 20:16
Чвертьфіналіст Суперліги сезону 2024/25 залишився без головного тренера
Олександр Ворона
ФБУ

Головний тренер Кривбаса Олександр Ворона оголосив про завершення співпраці з клубом.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Фахівець вирішив не продовжувати контракт з командою.

"Настав момент, коли наш спільний шлях завершується. Це не просто прощання – це вдячність, спогади та гордість. Дякую за Вашу віддачу, довіру і бажання ставати кращими. Для мене було честю бути поруч – підтримувати, надихати, іноді просто слухати. Мені приємно, що я зміг внести свою частку в цей процес.

Ваш прогрес – це моя найбільша нагорода. Я йду, але Ваша дорога продовжується. І я вірю – попереду у Кривбаса ще багато перемог", – написав Ворона на персональній сторінці в Facebook.

Ворона очолював Кривбас з листопада 2023 року. У минулому сезоні команда з Кривого Рогу програла у чвертьфіналі плейоф Суперліги, поступившись Черкаським Мавпам.

Раніше клуб покинув найкращий скорер сезону 2024/25 Михайло Бублик, який перейшов у Київ-Баскет.

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