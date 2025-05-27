Чвертьфіналіст Суперліги сезону 2024/25 залишився без головного тренера
Головний тренер Кривбаса Олександр Ворона оголосив про завершення співпраці з клубом.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
Фахівець вирішив не продовжувати контракт з командою.
"Настав момент, коли наш спільний шлях завершується. Це не просто прощання – це вдячність, спогади та гордість. Дякую за Вашу віддачу, довіру і бажання ставати кращими. Для мене було честю бути поруч – підтримувати, надихати, іноді просто слухати. Мені приємно, що я зміг внести свою частку в цей процес.
Ваш прогрес – це моя найбільша нагорода. Я йду, але Ваша дорога продовжується. І я вірю – попереду у Кривбаса ще багато перемог", – написав Ворона на персональній сторінці в Facebook.
Ворона очолював Кривбас з листопада 2023 року. У минулому сезоні команда з Кривого Рогу програла у чвертьфіналі плейоф Суперліги, поступившись Черкаським Мавпам.
Раніше клуб покинув найкращий скорер сезону 2024/25 Михайло Бублик, який перейшов у Київ-Баскет.