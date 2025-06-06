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Визначився склад чоловічої збірної України 3х3, який зіграє у відборі на Євро-2025

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 16:24
Визначився склад чоловічої збірної України 3х3, який зіграє у відборі на Євро-2025
ФБУ

Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на чолі з Володимиром Холоповим визначився зі складом на відбір на чемпіонат Європи.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Так, у кваліфікації зіграють Ілля Кабацюра, Максим Закурдаєв, Євген Балабан, Олег Бондаренко

За вихід у плейоф кваліфікації збірна України зіграє проти Бельгії (2) та Туреччини (10), матчі відбудуться 7 червня в Румунії.

По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.

Раніше було опубліковано графік поєдинків збірних України з баскетболу та баскетболу 3х3 на літо.

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