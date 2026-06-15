Тренер Портленда очолить Чикаго Буллз

Чикаго Буллз завершують угоду про призначення тимчасового тренера Портленд Трейл Блейзерс Тьяго Спліттера на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє ESPN.

Спліттер замінить Біллі Донована та очолить Чикаго після успішної роботи в Портленді. Прийнявши команду в середині сезону, 41-річний фахівець здобув результат 40-42 та вийшов у плейоф із сьомого місця.

Буллз вибрали Спліттера завдяки його вмінню керувати розвитком гравців команди та за його лідерські якості.

У сезоні-2025/26 Чикаго посіло 12 місце у Східній конференції регулярного чемпіонату НБА. "Буллз" завершили кампанію з 31 перемогою у 82 матчах.