Черкаські Мавпи підписали перспективного українського центрового

Черкаські Мавпи підписали контракт з українським центровим Дмитром Клебаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"До команди приєднався талановитий центровий Дмитро Клебан (2000 р.н., 206 см.), який вже встиг зарекомендувати себе як один із перспективних українських баскетболістів", — йдеться в повідомленні.

Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Клебан розпочав свою кар'єру в складі львівської Політехніки, після кількох вдалих сезонів перейшов у Хімік. Останнім його клуб був Прометей, за який він у минулому сезоні набирав 11.6 очок, робив 5 підбирань та 1.8 передачі за гру. Також він барв участь у міжнародних турнірах — 7DAYS EuroCup та Латвійсько-Естонська ліга Pafbet.

Раніше Мавпи оголосили про перехід українського захисника Ігоря Клімова.

Напередодні виконавчий директор Прометея Дмитро Палійчук повідомив, що баскетбольний клуб припиняє своє існування.