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БК Запоріжжя здолав Говерлу в матчі Суперліги

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 17:04
БК Запоріжжя здолав Говерлу в матчі Суперліги
Прикарпаття-Горверла - БК Запоріжжя
ФБУ

У четвер, 23 січня, відбувся матч української Суперліги з баскетболу, в якому Говерла в Києві приймала БК Запоріжжя.

Поєдинок завершився із рахунком 53:61 на користь підопічних Плеханова.

Найкращим гравцем матчу став представник запоріжців Ілля Дмитренко, який записав на свій рахунок 15 очок та 8 підбирань.

За підсумками 18 зіграних матчів Запоріжжя розмістилось на шостому місці, здобувши сім перемог та зазнавши 11 поразок.

Говерла має лише дві перемоги у 18 поєдинках.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 23 січня

Прикарпаття-Говерла – БК Запоріжжя 53:61 (11:16, 8:17, 18:6, 16:22)

Зазначимо, що у другому матчі ігрового дня Київ-Баскет у битві лідерів гратиме із Дніпром. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

В минулому турі дніпряни здобули впевнену перемогу над Кривбасом.

БК Запоріжжя Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

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