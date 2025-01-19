БК Дніпро впевнено переграв Кривбас в матчі Суперліги

У неділю, 19 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому Дніпро зустрівся з Кривбасом

Матч завершився з рахунком 94:68 на користь номінальних гостей арени.

Найкращим гравцем поєдинку став Даніель Сіпало, який заробив 23 очки та виконав 13 підбирань. Серед криворіжців найкращим був Віталій Биков, набравши 16 очок.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 19 січня

Кривбас – БК Дніпро 68:94 (13:29, 13:18, 18:27, 24:20)

Кривбас: Биков 16, Водолазський 12, Бублик 11, Ловінгс 11, Товкач 4 — старт; Келлі 9, Триколенко 3, Рикунов 2, Хант 0 + 9 підбирань – 6 втрат.

Дніпро: Сипало 23 + 12 підбирань, Конєв 18 + 6 передач, Горобченко 15 + 5 передач, Тимофеєнко 15, Дубоненко 7 — старт; Загреба 8 + 5 підбирань, Закурдаєв 3 + 5 передач, Сорочан 2, Ліщина 2, Бондарчук 1.

Зазначимо, що для Дніпра ця перемога стала 14 поспіль у 14 зіграних матчах. Кривбас за 17 поєдинків має 8 звитяг та 9 поразок.

В минулому турі дніпряни впевнено здолали БК Запоріжжя.