Голден Стейт може підписати Каррі-молодшого

Голден Стейт Ворріорз розглядають можливість підписання молодшого брата Стефена Каррі, Сета.

Про це повідомляє Basketball Rush.

Каррі-молодший з 2024 року виступає за Шарлотт Хорнетс. Цього літа 34-річний американський захисник стане вільним агентом.

Сет Каррі ніколи не грав у одній команді зі своїм зірковим старшим братом. Проте в 2013 – 2014 роках захищав кольори фармклубу Голден Стейта, Санта Круз Ворріорз.

В НБА Каррі-молодший, окрім Шарлотт, виступав за Мемфіс, Клівленд, Фінікс, Сакраменто, Даллас (тричі), Портленд, Філадельфію та Бруклін.

В минулому сезоні Сет Каррі провів 68 матчів у регулярному чемпіонаті НБА, в яких набирав у середньому 6,5 очка та робив 1,7 підбора за гру.

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